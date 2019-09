Tutto pronto per il 13° Trofeo Nappi. La scuderia del Vesuvio pronta in prima linea con Nino Lucibello

[13° TROFEO NATALE NAPPI]

La #SCUDERIA_VESUVIO e il #CIRCUITO_DEL_SELE sono pronti al consueto appuntamento con il Trofeo Natale NAPPI, giunto alla tredicesima edizione.

L’appuntamento è fissato per il fine settimana del 26-27 Ottobre 2019.

Come sempre il grande pilota Nino Lucibello in prima fila per la sua squadra in questa gara mozzafiato.

Lo scenario dove si daranno battaglia i partecipanti a suon di giri veloci saranno sempre i 1600 metri del Circuito del Sele di Battipaglia (SA).

Costantemente sveleremo i tanti ospiti e le tante sorprese che allieteranno gli appassionati nella due giorni salernitana.

Vi aspettiamo per vivere insieme il “13° TROFEO NATALE NAPPI”

…..sempre ‘A Tutto Gas’ !!!