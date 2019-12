Project M.A.R.E 2019 festa finale

Festa finale presso la pro Loco di Massa Lubrense , martedi 10 dicembre 2019, alle ore 18.00

Dal 2013 l’Area Marina Protetta di Punta Campanella ospita volontari SVE (Servizio Volontario Europeo, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Gioventù in Azione) che supportano gli operatori del parco marino in attività come: pulizia delle spiagge e del mare, educazione ambientale, salvataggio delle tartarughe marine, diffusione di informazioni e consapevolezza. I volontari collaborano per un periodo di medio termine (da aprile a dicembre). Sono principalmente coinvolti nella conservazione e nel monitoraggio della baia di Ieranto. L’aiuto che forniscono è di grande valore per noi per la protezione del Parco Marino di Punta Campanella.