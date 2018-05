PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 “ RHYTHM IS LIFE, IT HELPS YOU SURVIVE”

L’Istituto Comprensivo “ F. Caulino” di Moiano è partner del progetto Erasmus+ “Rhythmis Life- Ithelpsyousurvive”. Nella settimana compresa trail 13 e il 19 maggio 2018 si terrà, a Vico Equense, il secondo meeting transnazionale con la partecipazione della delegazione di docenti e studenti provenienti da Ungheria, Grecia e Turchia. Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze di base per il raggiungimento degli obiettivi europei di inclusione e sviluppo previsti dalla strategia della Commissione Europea per il 2020. La musica viene vista come linguaggio trasversale capace di creare un ambiente inclusivo, sviluppare il problemsolving e migliorare le relazioni interpersonali. Il progetto prevede la realizzazione di tre clubs: Musica, Inglese e ICT, per la realizzazione di attività concordate da condividere negli scambi internazionali.

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati un primo incontro di staff in Ungheria dal 3 al 7 novembre 2017 e il primo meeting transnazionale a Serres (Grecia) dal 24 febbraio al 3 marzo 2018, che ha riscosso un apprezzamento generale da parte dei gruppi partner e degli ospitanti. I successivi incontri si terranno a Vico Equense dall’11 al 17 novembre ed in Ungheria nel mese di febbraio 2019. In Grecia gli studenti della Caulino hanno condiviso laboratori di ICT, svolto una web competition e scelto il logo del progetto.

In Italia sono previsti due interscambi. Nel primo, che avverrà la prossima settimana, gli studenti condivideranno le lezioni in classe e svolgeranno laboratori musicali. Nel secondo, che si terrà nel mese di novembre, saranno previsti laboratori di lingua inglese, uno spettacolo teatrale e un song contest. Tutte le attività sono finalizzate ad accrescere il senso di appartenenza alla comunità europea, ampliare gli orizzonti culturali e arricchire l’esperienza degli studenti.