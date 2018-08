PROGETTI D’AUTORE DI FRANCO MARESCA 10° edizione

Lunedi 20 e martedi 21 agosto 2018, le due serate di PROGETTI D’AUTORE, inserite nell’ambito del programma APERTI PER FERIE di Casarlano.

A raccontarti e presentarci questa speciale edizione è l’ideatore nonchè direttore artistico Franco Maresca, che in una intervista esclusiva ci guida all’ascolto. A partire dalla locandina,da collezione come di consuetudine, elaborata e studiata per sintetizzare il pensiero artistico. La prima serata ha per tema Ivano Fossati il Volatore, la seconda serata Genova e la canzone d’autore. La musica sarà eseguita da gruppi rigorosamente locali, tranne qualche commistione, che è uno degli obiettivi della manifestazione, valorizzare e far conoscere realtà musicali della Penisola Sorrentina. Dagli ormai notissimi Areton Club aMauro Marsu che si esibirà insieme a Danilo Castellano in un pezzo dal titolo “Irma la dolce”, un riadattamento rap della canzone di De Andrè Bocca di Rosa. Martedì 21 agosto sul palco dell’Arena di Casarlano – Sorrento, nell’ambito di Aperti per Ferie per la seconda serata di Progetti d’Autore X ed., ci sarà anche SCAPESTRO che presenterà il suo nuovo disco SHURHÙQ.

Quest’anno tra i partecipanti a Progetti d’Autore c’è una new entry: il cantautore Pietro Annibale in arte PEDAR

(fb: Pietro Pedar Annibale), il quale, oltre a eseguire una propria versione di una bellissima canzone di Fossati “Naviganti”, presenterà il suo nuovo disco AMMESCAFRANCESCA sul palco dell’Arena di Casarlano – Sorreno

lunedì 20 agosto ore 21,00. I cani storti di Alfonso Bruno e tantissimi altri musicisti. Ma sentiamo direttamente dal Direttore Artistico Franco Maresca

Certamente 10 anni di Progetti d’Autore non possono essere raccontati solo dai numeri.

Questa pagina della brochure vuole essere una breve sintesi di quanto fatto in 10 edizioni, una sorta di indice per permettere ognuno di richiamare alla memoria tutto quello che è stato fatto.