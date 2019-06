Primo trek al “Sentiero delle Formichelle”

A Tramonti si inaugura domenica 9 giugno (partenza ore 8.45) il primo trek sul “Sentiero delle Formichelle”, così chiamato come tributo a tutte quelle donne, trasportatrici di limoni e non solo, che per anni e anni hanno fatto questo duro lavoro su e giù per i terrazzamenti della Costiera Amalfitana. In questa occasione sarà illustrato il nuovo percorso, che parte da Piazza Municipio (Polvica) e conduce verso il Sentiero dei Limoni di Minori, attraversando antichi mulini, giardini di limoni, borghi autentici e boschi incontaminati.

Il Sentiero delle Formichelle

Il trek si sviluppa maggiormente in discesa, con qualche breve tratto in salita, moderatamente impegnativa. Lunghezza : 9,5 km – Durata : 4 ore circa

Dislivello in discesa : 450mt – Dislivello in salita : 200 mt

Per tutte le altre info contattate la pagina Facebook “Sentiero delle Formichelle – Tramonti – Costa d’Amalfi”.