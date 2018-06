PREVENZIONE IN MONTAGNA D’ESTATE, TORNA LA GIORNATA NAZIONALE “SICURI SUL SENTIERO”

Accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali e diffondere la prevenzione in coloro che amano frequentare l’ambiente montano durante i mesi estivi. Sono questi, come consuetudine, gli obiettivi di “Sicuri sul sentiero”, giornata nazionale organizzata da Club alpino italiano (con le proprie Sezioni, Commissioni e Scuole) e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Sezione nazionale del Sodalizio), la cui edizione 2018 è in programma domenica 17 giugno.

Anche quest’anno saranno organizzati stand e momenti informativi, presidi di sentieri, ferrate e falesie, escursioni guidate e dimostrazioni di soccorso in 45 località montane di 15 regioni, dove ricevere utili consigli e ritirare materiale sugli accorgimenti da prendere per ridurre il rischio di incidenti. Molte attività saranno rivolte specificatamente a bambini e ragazzi, tra i destinatari più importanti per la diffusione di questo tipo di messaggi.

Undici appuntamenti sono in programma nella sola Lombardia, nove in Toscana e sei in Liguria.

Nella stagione estiva si concentra la maggioranza degli interventi di soccorso, molti dei quali mettono in evidenza la difficile percezione dei rischi, soprattutto da parte di chi ha poca esperienza, anche su terreno facile. Lo dimostrano ancora una volta i dati 2017 relativi agli interventi del Soccorso Alpino: l’escursionismo si conferma infatti l’attività nell’ambito della quale accade il maggior numero di incidenti (40,4% dei casi), mentre, per quanto riguarda le cause, la prima voce resta la caduta (47,5% delle richieste d’intervento).

La giornata si rivolge anche ai cercatori di funghi, coinvolti ogni anno in svariati episodi, soprattuttodovuti a scivolate (225 lo scorso anno).

La giornata è gratuita e aperta a tutti.

Per maggiori info ed elenco delle località interessate: www.sicurinmontagna.it