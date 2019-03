Sabato 9 Marzo, ore 16.45, presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento.Ingresso gratuito.

Questo evento, patrocinato dal Comune di Sorrento e con il club Inner Wheel Sorrento, nasce dall’idea di dottori volenterosi nel far conoscere l’attuale stato dell’arte sull’ Osteoporosi, i migliori metodi per prevenirla e le migliori cure.

Inoltre durante l’evento sarà possibile gratuitamente effettuare lo screening con densitometria ossea ad ultrasuoni.

Prevenzione e cura dell’Osteoporosi:

Il ruolo dei vari specialisti

Dedicato alle donne e non solo

SABATO 9 MARZO ore 16.45

Sala consiliare Comune di Sorrento

Saluti

Vicesindaco: Mariateresa De Angelis

Presidente Inner Wheel: Anna Ruocco Coppola

Relatori:

Il Medico di Medicina generale: lo stato dell’arte dell’ osteoporosi

Dr. Rosalba Palomba

L’ Ortopedico: complicanze dell’ osteoporosi

Dr. Siro Grassi

Il Fisioterapista: fisioterapia ed esercizio terapeutico per ” Ossa più dure”

Dr. Stefano Rocco

Il Ginecologo: menopausa e ormoni

Dr.ssa Carmen Santoro

Il Farmacista: farmaci e integratori

Dr. Francesco Palagiano

La Nutrizionista: l’alimentazione corretta

Dr.ssa Lavinia Castellano

Il Cardiologo: Cuore e vitamina D

Dr.ssa Marialaura Gargiulo

[f0t0 id= 3244928]

Screening gratuito per tutte le donne presenti con densitometria ossea ad ultrasuoni

Condividi e parla di questo screening gratuito con i tuoi familiari e amici potresti aiutarli con un semplice gesto

Il Medical Center Rocco è da anni che crede e investe nella prevenzione e nell’informazione gratuita.