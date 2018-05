Prevenire è meglio che curare, parole dell’esperto

Nel mondo moderno sentiamo molto spesso le seguenti parole: “prevenire è meglio che curare”, noi vogliamo approfondire l’argomento con quest’articolo che parla di un evento concepito proprio con questo scopo. Nel mondo moderno c’è stato un progresso a livello tecnologico ma a mio avviso, un regresso dal punto di vista della salute per la quale non sono in tantissimi a prestare attenzione.

L’evento

Proprio per il motivo esposto nel titolo si è organizzato un evento a Salerno presso il “Circolo Canottieri Irno” promosso dall’organizzazione “Rotaract Club Salerno” che prende il nome di “Prevenire è curare: chiedi all’esperto.”

L’evento ha come scopo quello di sensibilizzare il maggior numero di cittadini possibile verso una tematica di spicco nel mondo moderno, ovvero la prevenzione. Per fare ciò si mette a disposizione della cittadinanza un team di professionisti che ricoprono numerosi ambiti della salute umana. Sarà volto a numerosi aspetti tra cui: patologie oncologiche, patologie cardiovascolari, ancora: ginecologia e patologie endocrine e metaboliche. La prevenzione riguarderà fondamentalmente sia l’aspetto primordiale, ovvero l’acquisizione di stili di vita sani, sia l’aspetto secondario che vuole approfondire la tematica della diagnosi precoce di malattie che possono compromettere la nostra salute in modo irrimediabile. Si darà ampio spazio alle domande da parte dei partecipanti e se ne garantisce l’anonimità.