Presepe Vivente Parrocchia S. Maria del Rovo

10 ed. del Presepe vivente organizzato dalla Parrocchia S. Maria del Rovo di Cava de’ Tirreni si terrà nei giorni 26, 28, 29 dicembre 2019 – 1, 4 e 6 gennaio 2020 dalle ore 18.00 alle 21.30.

Anche quest’anno ritorna il presepe vivente organizzato dalla Parrocchia S. Maria del Rovo in Cava de’ Tirreni provincia di Salerno. Grazie al lavoro sinergico degli operatori pastorali e delle persone di buona volontà della frazione, la Parrocchia S. Maria del Rovo ripropone il Grande Presepe Vivente. Un progetto straordinario pieno di particolarità tutte da scoprire e da vivere. Ogni visitatore verrà completamente coinvolto anzi, diventerà esso stesso parte dello scenario grazie ai suoni, gli effetti scenici, l’interazione con i pastori, il coinvolgimento sotto tutti i punti di vista e la creatività dei personaggi. Duecento figuranti in abiti del tempo, scene ordinarie di una vita semplice e complessa allo stesso tempo permettono un salto in dietro nel tempo favorendo la possibilità di muoversi all’interno di un tragitto che ripropone una piccola Betlemme tutta da scoprire e vivere.

Un percorso che si sviluppa su un area all’aperto senza barriere architettoniche e piacevole da visitare, vari animali da ammirare e toccare, mestieri persi nel tempo da riscoprire e rivivere, luci soffuse di candele, profumi suggestivi, percorso con degustazioni di prodotti tipici del tempo natalizio e tanto altro per cui non bastano le parole ma occorre viverlo di persona. Alla fine del percorso, con tante scene e situazioni comune a quel tempo, il grande incontro con il protagonista di questa straordinaria esperienza: la grotta di Betlemme con la Sacra Famiglia e il bambino Gesù tutti rigorosamente viventi. Promotore dell’evento il parroco don Francesco Della Monica, la direzione artistica sig. Alfonso Bisogno e la realizzazione dello scenario, completamente creato dal nulla non avendo luoghi fisici già impostati, dal grande lavoro di tanti abitanti della popolosa frazione di S. Maria del Rovo. Ingresso gratuito e ampio spazio per parcheggio auto e pullman. Per i gruppi da cinquanta in su si consiglia la prenotazione. Se vi fosse un sacerdote ad accompagnare il gruppo possibilità per la celebrazione della messa.

Per raggiungere il presepe: Da Napoli, Salerno, Avellino, Caserta, Costiera: arrivare a Cava tramite la statale o l’autostrada Salerno Napoli e, dal centro o dall’uscita dell’autostrada, dirigersi verso il Cimitero cittadino, seguire le numerose indicazioni con la scritta “Presepe Vivente S. Maria del Rovo” o chiesa S. Maria del Rovo. Dall’autostrada A30 che serve le altre località: uscire Castel San Giorgio, proseguire per Cava, raggiungere il cimitero e poi rifarsi alle indicazioni precedenti. Per chi ha il navigatore basta inserire: Via Santa Maria del Rovo, 14/A – 84013 Cava de’ Tirreni.

Per info

www.parrocchiadelrovo.it

www.facebook.com/PresepeViventeSMR

YouTube Grande Presepe Vivente parrocchia S. Maria del Rovo

Prenotazione

presepeviventerovo@gmail.com

089 340017 – 329 3034944