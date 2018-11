PRESEPE VIVENTE NELL’ANTICO BORGO “CASE TREZZA” S.ANNA DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)

Siamo ormai giunti alla 14^ edizione del presepe vivente nel borgo “Case Trezza” della frazione S.Anna di Cava de’ Tirreni (SA).

Questo e il calendario della manifestazione: domenica 23, mercoledì 26, sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018; martedì 1, sabato 5, domenica 6 e sabato 12 gennaio 2019; dalle ore 17:30 alle ore 21.30.

Tante sono le scene rappresentate con la partecipazione di circa 200 personaggi e vari animali. All’inizio del percorso si svolgono diverse scene recitate che rievocano ciò che è successo più di 2000 anni fa. Successivamente ci sono innumerevoli rappresentazione del presepe napoletano con la rievocazione di tanti mestieri di un tempo, e tutte inserite in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, infatti si possono ammirare archi, volte, muri antichi, ecc.. Ma la scena da mozzafiato è quella della natività: un bue e un asinello che riscaldano il “bimbo” appena nato in una capanna.Comunque non mancano le cose semplici, ma buone da gustare prodotte all’interno del presepe.Inoltre, durante tutto il percorso c’è la guida, il cosiddetto cicerone che accompagna i visitatori e gli illustra le varie scene.Anche quest’anno non mancheranno le novità e le sorprese per le migliaia di visitatori accorsi nelle passate edizioni…. Siete invitati a scoprirle!