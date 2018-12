Presepe Vivente di Campora, tutte le novità di quest’anno. Domenica 23 la prima data

Dopo che la prima data (16 dicembre) è saltata per il gravissimo lutto che ha colpito uno degli organizzatori, il Presepe Vivente Agerolese è ufficialmente pronto a ripartire. Questa domenica, giorno 23, alle 17 verrà tagliato il nastro dell’edizione numero 31 della rappresentazione agerolese della Natività di Gesù Cristo. La tradizione e la fede rimangono intatte ma non mancheranno alcune novità lato organizzativo.

Come fanno sapere gli organizzatori sarà un Presepe più grande del solito: rispetto all’anno scorso il percorso sarà di 200 metri più lungo. Le novità riguardano anche le illuminazioni, rinnovate e aumentate in alcune parti del percorso. Al contempo ci saranno alcune nuove scene in più rispetto all’anno scorso. Chiaramente a un numero maggiore di scene corrisponderanno anche più figuranti e più animali.

Insomma il Presepe Vivente Agerolese migliora di anno in anno per via della sua dimensione sempre più allargata. “I visitatori vengono da ogni parte della Campania e anche da altre regioni italiane, per cui è fondamentale fare bella figura”, fanno sapere gli organizzatori.

Come molti già sanno, il percorso e l’attesa saranno allietati da alcune pietanze agerolesi preparate al momento, tutte da scoprire, un menù completo che sazierà i visitatori. Infine l’ultima novità riguarderà l’installazione dei “mercatini natalizi” dove si potranno acquistare oggetti di vario genere, ideali come regali di Natale sui generis.

Mai come quest’anno, dunque, vale la pena visitare il PRESEPE VIVENTE AGEROLESE. L’evento (la prima data per l’esattezza) si terrà a partire dalle 17 (finirà intorno alle 21) di domenica 23 dicembre nella frazione CAMPORA. Seguiranno altre tre date (26 e 30 dicembre e quella conclusiva del 4 gennaio 2019).