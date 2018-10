Presentazione delle “Raccomandazioni” e dell’edizione Ravello Lab 2018

Martedì 2 ottobre alle ore 10.30 al Parlamentino del Cnel saranno presentate le “Raccomandazioni” di Ravello Lab 2017 frutto delle conclusioni degli incontri della dodicesima edizione (2017) del forum europeo su cultura e sviluppo promosso dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e da Federculture.

I colloqui si svolgono in tre giorni e richiamano, dall’Europa e dai paesi della sponda sud del Mediterraneo, esperti del settore, operatori e amministratori pubblici impegnati nella discussione del rapporto fra cultura e sviluppo, declinato ogni anno in specifiche tematiche. Nel corso di tutte le edizioni vengono raccolti numerosi documenti utili per lo studio e l’approfondimento delle tendenze che caratterizzano il settore culturale a livello europeo e Mediterraneo.

La presentazione delle Raccomandazioni sarà anche l’occasione per anticipare i temi e il programma dell’edizione 2018 di Ravello Lab che si svolgerà a Ravello presso Villa Rufolo dal 25 al 27 ottobre con il titolo “Investing in People, investing in Culture”; come ogni anno è invitato un ristretto gruppo interdisciplinare di panelist che si confronterà su due tematiche fortemente interconnesse, in grado di favorire lo sviluppo locale a base culturale: 1) Audience Engagement, Audience Development. La partecipazione dei cittadini alla cultura. 2) L’impatto economico e sociale dell’impresa culturale.