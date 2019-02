Presentazione delle iniziative della Fondazione Sorrento

Sabato 9 febbraio, alle ore 12, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale di Sorrento, è in programma la conferenza stampa per la presentazione degli eventi 2019 organizzati dalla Fondazione Sorrento, presieduta da Gianluigi Aponte, in collaborazione con il Comune di Sorrento.

Previsti gli interventi del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, dell’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano e dei referenti delle associazioni e degli enti che curano le diverse manifestazioni in programma: Raffaele Iaccarino dell’Associazione Pittori Sorrentini, Anna Acampora del Garden Club Penisola Sorrentina, il pittore Nico Taminto, Marcello Aversa, presidente di Penisulart, Carmela Scala dell’associazione Il Punto Sorrento, Leone Cappiello della SyArt Gallery e Gabriele Accornero della Bridgeconsulting pro.

All’incontro parteciperanno anche le dirigenti degli istituti superiori cittadini che hanno stipulato convenzioni per l’alternanza scuola-lavoro con la Fondazione Sorrento: Paola Cuomo, per l’istituto polispecialistico “San Paolo”, Daniela Denaro per il liceo artistico-musicale “Francesco Grandi” e Patrizia Fiorentino per il liceo scientifico “Gaetano Salvemini”.