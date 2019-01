Venerdì 25 gennaio alle ore 17, nei locali della Casa dello scugnizzo, in Piazzetta San Gennaro a Materdei (San Gennariello), 3, ci sarà la presentazione del volume: “I figli del Sole”, traduzione del libro “Children of the sun” di Morris West, edito del 1957.

Il testo è di estremo interesse per i lettori della Penisola, poiché l’autore soggiornò a Sorrento e molte parti del libro narrano di vicende sorrentine.

A curare la traduzione integrale dall’originale, dopo tanti anni, è stato Salvatore Di Maio, un ex scugnizzo, all’interno del volume troviamo: la prefazione della Figlia di West, Melanie, una premessa del curatore, testimonianze di tre scugnizzi che vissero in quegli anni alla Casa dello scugnizzo, di un educatore di allora, dell’assistente sociale della Casa che collaborò con il fondatore Mario Borrelli e con testimonianze degli attuali operatori della Fondazione Casa dello scugnizzo e molte foto dell’epoca.

La casa editrice «La città del sole» fu fondata nel 1993 da Sergio Manes un ex scugnizzo; in più di venti anni, la casa editrice, oggi curata dagli eredi di Sergio Manes, si è ispirata nel titolo e nell’idea all’opera di Tommaso Campanella, pubblicando centinaia di saggi e di opere di studiosi estranei al circuito dell’Accademia propriamente detta; inoltre ha pubblicato la maggior parte dei testi dell’Istituto Italiano per gli studi filosofici. «Era un grande sostenitore delle iniziative di Palazzo Serra di Cassano e amico di mio padre» ricorda Massimiliano Marotta, neo-presidente dell’Istituto.

Per volontà degli eredi di West, dell’editore “La città del Sole” e del curatore, una parte dei proventi, ricavati dalla vendita del libro, sarà destinato alla Casa dello scugnizzo ed al Centro studi Mario Borrelli.

Il volume è prenotabile da ora a questo indirizzo: figlidelsole@lacittadelsole.net

Luigi Russo