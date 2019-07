Presentazione dei front office presso le mense del Campus di Baronissi e dell’Azienda Ospedaliera Universiaria (AOU) San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona

Venerdi 28 luglio alle ore 11, presso la mensa universitaria del Campus di BARONISSI saranno illustrate le attività ed i servizi che dal prossimo primo settembre di cui gli studenti della Facoltà di Medicina potranno usufruire.

Due nuovi Front Office per il rilascio di informazioni e per il ritiro dei badge elettronici necessari per usufruire dei servizi di ristorazione.

Un nuovo servizio per migliorare il welfare universitario degli iscritto a Medicina e Chirurgia.

Interverranno: il Prof. Domenico Apicella Presidente dell’Adisurc, il Prof. Carmine Vecchione Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”/DIPMED, i Consiglieri di Amministrazione dell’Adisurc.