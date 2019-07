Il premio Positano Jazz Francesco Cafiso al Lemonjazz Festival

Questa sera sabato 13 per il quarto appuntamento con la grande musica del LemonJazz Festival nella splendida cornice della Villa Fiorentino di Sorrento sale sul palco il prodigioso e multipremiato nonché giovane Francesco Cafise. La sua è una storia intrisa di jazz che lo coinvolge dalla tenera età di 6 anni per iniziare già a 9 a suonare in tour di professionisti. A 15 anni è a Sanremo e i riconoscimenti sono già internazionali (International Jazz Festival Organization Award). Prima dei riconoscimenti internazionali però riceve quelli nostrani e per i lettori di Positanonews è un vanto sapere che uno dei suoi primissimi riconoscimenti lo ha ricevuto proprio a Positano dove gli fu assegnato il Premio Positano Jazz. Il seguito della sua storia è una raccolta continua di successi e apprezzamenti ottenuti a livello mondiale. L’ultimo premio è del 2014, quando a New York riceve dall’American Society of the Italian Legions of Merit il Grand Award of Merit per il contributo che ha dato, in rappresentanza dei musicisti siciliani, nello sviluppo e nella diffusione della musica Jazz nel mondo.

Il suo concerto di questa sera dona ulteriore prestigio alla rassegna dedicata al limone che ha visto ieri una strepitosa Jezzmeia incantare l’affollatissimo pubblico del LemonJazz. L’appuntamento è alle 21. Ingresso libero.