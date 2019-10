Premio Penisola Sorrentina. Al Teatro delle Rose la premiazione: tra gli altri Christian De Sica e Pierdavide Carone

Il Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito è stato fondato nel 1996 dal poeta Arturo Esposito come concorso letterario-poetico.Organizzato e diretto da Mario Esposito, è una rassegna a vocazione nazionale che si estende a più luoghi d’Italia con diverse sezioni. Dal 2013 l’Assessorato al Turismo della Regione Campania lo ha inserito nel cartello regionale degli Eventi di risonanza nazionale ed internazionale. Per l’alto valore istituzionale ed il prestigio nazionale raggiunto è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il week end di sabato 26 ottobre, il Teatro delle Rose a Piano di Sorrento ospiterà il galà di premiazione dei vincitori del “Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, alle ore 19.30. L’evento è gratuito e sono tutti invitati. Alla premiazione saranno presenti figure davvero importanti, sia del mondo del cinema che della musica, ad esempio Christian De Sica, Pierdavide Carone e Ludovica Nasti.