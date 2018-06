PREMIO INULA MARINA DI CAMEROTA

Si svolgerà sabato 23 giugno, in piazza San Domenico a Marina di Camerota, l’attesa cerimonia di premiazione dei vincitori della terza edizione del ‘PremioInula’ con il tema: ‘Echidalmare’, racconti, suoni, linguaggi e tradizioni culturali portate dal mare.

La giuria presieduta dal Rev. Gianni Citro e rappresentata da Diana Nese, Ezio Martuscelli, Dora Capobianco, Vincenzo Abramo, Emilia Bevilacqua e Carmen Lucia, si è pronunciata sulla rosa di nomi individuati per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento organizzato dall’Associazione Tuttinsieme di Marina di Camerota con il patrocinio del Comune di Camerota che dedicano la terza edizione alla memoria del compianto dott. Maurizio Tortora, poeta cilentano e giudice delle due precedenti edizioni del premio Inula.

L’Associazione Tuttinsieme si mostra particolarmente soddisfatta della massiva partecipazione alla terza edizione, infatti opere di narrativa e di poesia sono giunte da ogni regione Italiana fino a computare circa centotrenta opere.

La cerimonia di premiazione sarà condotta dall’Avv. Marco Sansone e si avvale di ospiti di eccezione tra cuiPaola Tortora che interpreterà un brevissimo estratto dello spettacolo Enigmi, dove mitologia, filosofia e poesia dialettale contemporanea si fondono in un unico canto tratto da Poema sulla naturaParmenide di Elea

e da A’ Museca MeaMaurizio Tortora.

Enigmi è un’Ode alla Natura che dà vita ad una Conversazione ideale dell’Essere, prima con se stesso poi con l’Universo.Nel programma della serata verrà presentato il romanzo del dott. Pietro Speranza dal titolo “Mare in tempesta”, giusto per restare in tema.

La serata si completerà di musica e danza oltre che della partecipazione di personalità del panorama della cultura e politica locale.

Inoltre, la commissione, composta da GiovanniAutuori, Sofia Caruso, FeliciaIannuzzi e Bianca Maria Salati, si è riunite per valutare gli elaborati prodotti dai gruppi di lavoro delle scuole primarie che hanno partecipato al concorso. Il premio Inula è stata una positiva occasione per stimolare nei piccoli allievi una riflessione sui temi del mondo marino e della sua tutela e valorizzazione, capace di avviare una produzione creativa e significativa. Dopo attenta lettura dei testi e l’analisi sistematica delle varie rappresentazioni grafiche/pittoriche, in linea con le finalità del concorso, la commissione, all’unanimità, ha ritenuto di premiare tutti i partecipanti attraverso l’organizzazione di una festa ludico/culturale che si terrà a Marina di Camerota nel prossimo settembre alla ripresa delle attività scolastiche.

La segreteria del premio Inula ringrazia il Comune di Camerota per il continuo stimolo e la fattiva collaborazione e quanti hanno garantito il proprio prezioso sostegno.

Infatti il Premio Inula, oggi alla terza edizione deve la sua riuscita alla passione e all’impegno costante dei componenti dell’Associazione Tuttinsieme di Marina di Camerota che rendono possibile sul territorio appuntamenti di grande valore e qualità.