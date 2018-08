La musica è di casa a Minori, non a caso risulta essere la città italiana che, per numero di abitanti, ha più musicisti, in erba ma anche maestri di Conservatorio.

Domani 5 agosto, con una cerimonia che si terrà all’alba, allo scoccare delle 6, sul pontile Capitanerie di Porto “Guardia Costiera” il”Premiato Concerto Bandistico Città di Minori” diretto dal M° Giovanni Vuolo si esibirà in musiche di Verdi, Mascagni e Leoncavallo