Praiano, venerdì in letteratura con la terza edizione di “Praiano Racconti & Maree”

Secondo e ultimo appuntamento per “Praiano racconti & maree” 2019. Promossa dalla XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, con il patrocinio del Comune di Praiano e la collaborazione del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, venerdì 27 settembre alle ore 20.00 al Centro culturale “Andrea Pane” verranno proposte le avventure fiabesche de “Il viaggio di Tippi” di Alberto Sant’Elia edito da Reginè, e le coinvolgenti storie per ragazzi di “Voglio vincere” di Maria Strianese pubblicato da Ardea. In “Il viaggio di Tippi” Alberto Sant’Elia racconta, in una fiaba, che è luogo di sogni, personaggi colorati in un mondo inventato, perché aiuti tutti i bambini che sfoglieranno le pagine del libro ad elaborare, attraverso la fantasia e gli occhi del “nascituro” Tippi, la vita quotidiana. In “Voglio vincere” di Maria Strianese, il protagonista, Leonardo, ha 12 anni e pratica l’atletica, con passione ed ottimi risultati. Durante una gara importante però cade e perde, ma non accetta la sconfitta. Se la prende allora con tutti quelli che lo circondano. L’incontro con Ugo, un campione ottantenne, sarà determinante per apprendere invece quelli che sono i veri valori dello sport e della lealtà. Leonardo e i suoi amici non falliranno un appuntamento con una gara che permetterà loro di vincere le proprie paure.

Gli autori saranno affidati alle interviste del direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.