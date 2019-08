Praiano. I Suoni degli Dei 2019 (SETTEMBRE/OTTOBRE 2019)

Mercoledì 4 settembre 2019, dopo la pausa estiva, riprenderanno i concerti della rassegna musicale “I Suoni degli Dei”, iniziativa ideata e realizzata dall’Associazione Pelagos, in collaborazione con il Comune di Praiano, l’associazione AMCA di Minori e il patrocinio della Regione Campania, della FIE (Federazione Italiana Escursionismo), del Distretto Turistico Costa d’Amalfi e del CAI (sezioni di Cava de Tirreni e Castellamare di Stabia).

I concerti si tengono in una location unica al mondo: il Sentiero degli Dei.(mercoledì) 4 Settembre 2019, alle ore 10.30 presso il Convento di Santa Maria a Castro / San Domenico, il gruppo EL 34 composto da Roberto Casaburi al violino e Giuseppe Di Martino al contrabbasso daranno il via alla rassegna autunnale dei concerti sulle note di Bach, Bibier e Händel.

Il fantastico percorso di musica ed emozioni che vide Praiano sperimentare una rassegna di concerti, nelle prime ore del mattino, su uno dei percorsi panoramici più invidiabili al mondo è giunto alladodicesima edizione: 12 anni di incontri, panorami, colori, profumi. Suoni della natura che si fondono con le note di violini, violoncelli, chitarre, flauti, ottavini, contrabbassi. Panorami e scorci che uniti alle melodie di Beethoven, Massenet, Bizet, Rossini lasceranno un ricordo indelebile in tutti i partecipanti sia locali che stranieri.

Ricordiamo che l’iniziativa ha ottenuto apprezzamenti anche sulla stampa estera, con servizi sul prestigioso New York Times e sulla rivista “Swide”.

Oltre ai tradizionali appuntamenti, anche quest’anno è prevista una giornata in cui la musica incontrerà temi importanti come quello della tutela dell’ambiente.Mercoledì 25 settembre si terrà, infatti, l’iniziativa “PULIAMO IL MONDO” in collaborazione con il Circolo Legambiente di Amalfi “Vivi la Natura” e la partecipazione degli alunni della scuola primaria di Praiano.