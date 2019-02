Praiano. Sabato 2 marzo appuntamento in Piazza San Luca con la festa della Birra

Sabato 2 marzo si svolgerà la Festa della Birra. L’appuntamento è in Piazza San Luca a partire dalle 19.00. L’evento è organizzato e promosso dal Forum dei Giovani di Praiano ed ha il patrocinio del Comune. Un’occasione per trascorrere una serata in compagnia, gustando dell’ottima birra ed ascoltando della bella musica live grazie alla “Michele e Isabella Band” ed alla disco music del dj Nello Fiorentino. Ovviamente al centro della festa ci sarà la birra che potrà essere degustata in diverse varietà ma non mancano anche prodotti culinari come il classico hamburger con le patatine, la porchetta e panini vari. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e tutti i palati.