A Praiano Rosaria Zizzo presenta “Vite in Cenere”: il tema delle morti bianche a “Racconti&Maree”

Il triste dramma delle morti sul lavoro è lo spunto per il testo di teatro sociale di Rosaria Zizzo “Vite in Cenere”, edito da Terra del Sole, che giovedì 11 ottobre alle 18.30 andrà in scena al Centro Culturale “Andrea Pane” di Praiano, per la seconda edizione di “Racconti & Maree”.

Una scuola in trincea, quella che vuole rappresentare in questo libro la scrittrice e poetessa di Battipaglia, vigile ai bisogni e ai cambiamenti, proponendosi interattiva, attenta alle problematiche sociali e culturali del momento. Un racconto scenico che parte da un incidente avvenuto a Montesano sulla Marcellana il 5 luglio 2006, nel quale due donne, Annamaria Mercadante e Giovanna Curcio, morirono bruciate nell’incendio di una fabbrica di materassi, ma che ricorda altre “morti bianche” al femminile in Campania e nella nostra provincia salernitana, a testimonianza che le donne non solo continuano ad avere un tasso di occupazione più basso rispetto a quello degli uomini, percependo di fatto in tanti casi anche salari più bassi, ma devono convivere con un altro tremendo dato: sono più a rischio “mortale” degli uomini. Ma “Vite in Cenere” è anche una riflessione profonda sulla Costituzione e sulla sua forte attualità.

A condurre la serata, inserita nell’ambito delle iniziative della 13esima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, il direttore organizzativo Alfonso Bottone.