Praiano, martedì concerto per Santa Maria di Costantinopoli

Tutto pronto per il concerto che si terrà martedì prossimo, 11 giugno, presso piazza Santa Maria di Costantinopoli a Praiano. Concerto, grazie all’impegno del gruppo Sonacore, dedicato proprio alla Madonna di Costantinopoli. Una piccola festa popolare organizzata in una delle piazzette più belle delle costiera, dove lo sguardo si perde tra il cielo e il mare. L’ospitalità la farà da padrona: si potranno gustare, infatti, piatti di pasta e bere vino accarezzati dalla musica del gruppo popolare.

Ricordiamo che la cappella di Santa Maria di Costantinopoli è una cappella storica, citata a partire dal 1700 come luogo di incontro liturgico per la Congrega del SS. Rosario. Dal punto di vista architettonico la struttura si presenta ad un’unica navata coperta da volta a botte e non absidata; una piccola sacrestia completa la pianta della chiesa. Una nicchia sull’ingresso contiene la statua in stucco della Madonna di Costantinopoli, mentre sull’altare maggiore una tela raffigura la Madonna di Costantinopoli con i SS. Rocco e Sebastiano sullo sfondo di Costantinopoli devastata.