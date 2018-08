PRAIANO. LUMINARIA 2018 VIDEO E FOTO

Gli inviati di Positanonews e Positanonewstv hanno seguito in diretta la manifestazione, riportando immagini, video impressioni, nonchè complimentandosi con gli assessori incontrati nel ristorante San Gennaro.

La serata conclusiva, presentata direttamente dal Sindaco Giovanni de Martino, è stata diversa dalle edizioni precedenti. Infatti il pubblico non ha trovato nella piazza San Gennaro le migliaia di Lumini, ma un palcoscenico sul quale si è esibita l’orchestra Scarlatti, con una prima parte di brani classici e con una seconda parte con Music for the Royal Fireworks in re maggiore, HWV 351 di Georg Friedrich Handel.

Successivamente i fuochi sempre accompagnati da musica e infine l’uscita del San Domenico.

la pioggia caduta qualche oretta prima dello spettacolo, non ha fatto demordere gli appassionati, si è registrato qualche rinuncia alla prenotazione presso i ristoranti da parte di persone che arrivavano da lontano. Il numero delle persone che hanno potuto accedere alla piazza San Gennaro era controllato per motivi di sicurezza dalla protezione civile, soprattutto era proporzionato alla capacità delle vie di fuga di evacuare il flusso in caso di accidente. Ciò ha fatto si che buona parte del pubblico si è dovuto abbarbicare sugli affacci circondanti.Questo non fa certamente calare il numero dei partecipanti che erano come consuetudine parecchie migliaia, girava voce di 35.000 presenze.

Chiesa di San Gennaro V.M

Ore 20.00 Messa Solenne in onore di San Domenico

di Guzman.

Piazza San Gennaro ore 22.30

“Music for the Royal Fireworks”-

Musica per i reali fuochi d’artificio

NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

Diretta da M° Gaetano Russo

Spettacolo nello spettacolo, fantasmagoria di suoni e

colori. La “Musica per i reali fuochi d’artificio” di

Handel, suite di movimenti vivaci magistralmente

eseguita dalla Orchestra Scarlatti di Napoli in perfetta

sintonia con lo spettacolo della Pirotecnica Nazionale

di Angri, garantirà uniche emozioni e rare suggestioni.

Un crescendo sublimato dal sacro finale con il saluto

e la benedizione di San Domenico da Guzman.