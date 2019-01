Praiano: Giocattoli in Movimento, sensibilizzare a bambini ed adulti temi sulla solidarietà

Il 6 gennaio 2019 a Praiano, in piazza san Gennaro, si terrà l’iniziativa “GIOCATTOLI IN MOVIMENTO”, volta a sensibilizzare bambini ed adulti sui temi dell’ambiente e della solidarietà. Scambiare un giocattolo,invece di cestinarlo, stimola all’uso virtuoso degli oggetti,allo scambio nella comunità ed al riciclo.Invitiamo chi verrà al banchetto che allestiremo, a donare 2 giocattoli usati (purchè in buono stato), ed in cambio potrà sceglierne uno da quelli disponibili sul banchetto, donati da altri bambini. Alla fine quelli che resteranno sul banchetto saranno donati,a loro volta, ad una struttura che ospita bambini meno fortunati. Regalare un giocattolo equivale a regalare un sorriso, e noi è con il sorriso dei bambini che vogliamo iniziare questo 2019.