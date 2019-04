Praiano Free Walking Tour 2° Edizione

Dopo il successo dello scorso anno, torna dal 27 aprile 2019 “Praiano Walking Tour”: alla scoperta degli incantevoli scorci dell’Antica Plagianum

Le visite guidate accompagneranno i turisti tra gli itinerari di Praiano NaturArte, gli angoli nascosti più suggestivi, le edicole votive e le antiche chiese di Praiano. Gli appuntamenti si terranno nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno: il Sabato (Tour nr.1 alla scoperta dei lavori d’arte e le chiese – AREA SAN GENNARO) e la Domenica (Tour nr.2 alla scoperta dei lavori d’arte e le chiese – AREA SAN LUCA). Gli incontri, completamente gratuiti, proseguiranno poi per tutta l’estate e saranno realizzati sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Per maggiori informazioni consultare la brochure con la descrizione dettagliata dei percorsi.

Le prenotazioni potranno essere effettuate presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano (info@praiano.org – 089.874557), entro la sera prima del giorno della visita.

L’iniziativa è realizzata dal Distretto Turistico e la Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi, con il patrocinio del Comune di Praiano e Agenda Praiano.