Praiano. Free Ladies Night all’Africana. Un martedì dedicato alle donne con le note dell’ Hip Hop & del Reggaeton

Ladies Night CLOSING PARTY – Martedì 27 Agosto 2019, Praiano – Costa d’Amalfi – Ladies Night – Africana Famous Club

Guest Dj: Carmela

Voice: Hilary

FREE ENTRY FOR LADIES UNTIL: 1.00 AM

Tel : +39 3315330612 // +39 089874858

Whatsapp : +39 351-8112728

Ingresso OMAGGIO DONNA ENTRO L’UNA.

Ingresso UOMO € 20,00

Servizio Tavoli VIP

——————————————————————————–

Guest Dj: Carmela

Voice: Hilary

LADIES NIGHT OFFICIAL – Hip Hop & Reggaeton

Ingresso OMAGGIO DONNA

Ingresso UOMO € 20,00

LADIES NIGHT, una serata dove le donne diventano protagoniste, è la serata cult della costiera amalfitana, merito del giusto mix tra musica animazione e atmosfera latine, una serata dove le donne diventano protagoniste pronte a scatenarsi sulle note delle hit del momento .

———————————-

*Parcheggio e Ascensore Privato

*Attracco Barca

*Shuttle Bus Penisola Sorrentina /Castellammare/Costiera Amalfitana

Africana Famous Club – Via Terramare, 2 – Praiano (SA) Italia

Infoline: +39 351 8112728 // +39 089 874858