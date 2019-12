Praiano. Domenica 15 l’esibizione del “COROINCANTO” alla Chiesa di San Gennaro

COROINCANTO è un coro tutto al femminile, che si esibirà domenica 15 dicembre alle ore 19:00 presso la Chiesa di San Gennaro a Praiano.

Il coro è composto da 20 donne dai 18 ai 65 anni che cantano per passione e per trasmettere l’importanza del canto come forma di comunicazione e ancoraggio. Il coro è molto legato al progetto “coro in corsia” destinato a portare la musica corale nelle corsie ospedaliere.

L’Associazione Culturale InCANTO, attiva dal 2007 con Direttore Artitstico il M° Isabella Ambrosini, è una associazione apartitica e senza fini di lucro, con lo scopo statutario di produrre e realizzare spettacoli musicali e allestimenti di concerti, promuovere e organizzare attività culturali, produrre e promuovere cd musicali.