Praiano. Il 4 gennaio tutti i bimbi si preparano per la Kid’s Run e poi lo spettacolo di Pulcinella

Praiano. Sabato 4 gennaio parte la Kid’s Run. Una giornata all’insegna dello sport e della partecipazione. Una mattinata di sano agonismo, di confronto con le tante realtà sportive giovanili del territorio, dove per un giorno l’atletica, in particolare la corsa, sarà protagonista. Le Schegge Praianesi sono liete di ospitare e rendere partecipi quanti vorranno condividere con noi questa esperienza, la prima sul territorio.

Intanto, ricordiamo alcune tra le regole più importanti di questa Kid’s Run, ad esempio la suddivisione in 3 categorie: cat. A per i bimbi di 6-8 anni ed un percorso di 300mt; cat. B per i bimbi da 9 a 12 anni ed un percorso di 550mt: infine la cat. C per i ragazzi da 13 a 15 anni ed un percorso di 100mt. Saranno istituiti tre premi maschili e tre femminili per ogni categoria, oltre ad una medaglia consegnata a tutti i partecipanti.

Inoltre, durante tutta la durata dell’evento, dalle ore 9 alle ore 14:30 circa, è stata predisposta la chiusura della strada che va da Via Umberto I, al Comune di Praiano, in Piazza San Marco.

Dopo la Praiano Kids Run, sempre in Piazza San Luca, si terrà lo spettacolo teatrale per bambini e ragazzi dal titolo “il Viaggio di Pulcinella”.

Non mancate perché il divertimento è assicurato. Per tutti!