Praiano. Il 12 febbraio via al Corso di Storytelling con la prestigiosa Scuola Holden Torino

A Febbraio la Scuola Holden con il Corso di Storytelling. Raccontare il territorio Presidente Ferraioli: “Mettiamo in relazione i professionisti di maggiore rilievo con i ragazzi che vogliono lavorare nel settore turistico, che è in costante crescita. Ben 17 corsi, più di 300 ore di formazione, 70 seminari”

Partito in Costiera il Percorso di Formazione organizzato dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana. Un’officina dedicata al turismo con corsi itineranti su tutto il territorio. Dal 12 Febbraio la Scuola Holden di Alessandro Baricco, il 5 e 6 Febbraio l’Associazione Italiana Sommelier. La grande novità sarà la presenza il 12, 13, 18 e 25 Febbraio della Scuola Holden di Torino, scuola

fondata nel 1994 a Torino dal prestigioso scrittore Alessandro Baricco, l’attuale preside, insieme ad Antonella Parigi, Dalia Oggero, Marco San Pietro e Alberto Jona. Nel percorso di formazione sono previsti quattro moduli: L’incantesimo delle parole Scuola Holden, Creatività e stupore, Parole per viaggiare, Il racconto dei racconti. A questo link le iscrizioni > bit.ly/Scuola-Holden-CostadAmalfi La Scuola Holden è una scuola di storytelling, cioè di narrazione, comunicazione, e di arti performative. Non avremo solo la HOLDEN ma anche l’Associazione Italiana Sommelier con corsi focalizzati su questo tipo di specializzazione. L’attività di formazione iniziata in Costiera vedrà ben 17 Corsi, 70 seminari, più di 300 ore di formazione. “Stiamo approfondendo le diverse attività legate al turismo, con l’obiettivo di creare una rete tra giovani e realtà affermate. In Costiera Amalfitana mettiamo in relazione i professionisti di maggiore rilievo con i ragazzi che vogliono lavorare nel settore turistico, che è in costante crescita” – lo ha dichiarato Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana. Dunque la Costiera guarda oltre, al futuro ed investe nella formazione. Da una parte per offrire ai giovani l’opportunità di avere sbocchi professionali e capire come fare impresa, dall’altra per dare a chi lavora già nelsettore turistico un’opportunità di crescita e di migliorare le proprie competenze. I lavori sono già iniziati con i primi corsi sul Web Marketing Turistico e sul Food and Beverage Management. “Quest’anno ci sarà la prestigiosa Holden di Torino – ha proseguito Ferraioli – che proprio da noi, in Costiera Amalfitana terrà corsi di racconto del territorio. Una grande esperienza che ci aiuterà a definire meglio lo storytelling della destinazione turistica in Costiera Amalfitana”. A marzo avremo un importante ritorno che sarà quello di Danilo Beltrante, uno dei massimi esperti di gestione dell’extra – alberghiero in Italia che terrà un corso dedicato tutto al “Vivere di turismo”.

Le circa 60 imprese della Rete per lo Sviluppo Turistico, braccio operativo del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana, insieme alle 14 Amministrazioni Comunali, offrono una grande

opportunità di crescita con professionisti di alto profilo. “Siamo agli inizi di questo meraviglioso percorso di formazione che riguarderà tutto il nostro territorio costiero – ha dichiarato Bonaventura Esposito, operatore turistico e culturale e impegnato nelll’organizzazione dei corsi di formazione del Distretto. Immaginiamo che tutto questo permetterà la creazione di una profonda sinergia tra i paesi della Costiera, attraverso il coinvolgimento del mondo della scuola grazie al progetto d’alternanza scuola – lavoro”. La Formazione per un turismo di qualità e dare l’opportunità ai giovani di inserirsi in grandi contesti e realtà internazionali. La Holden dall’11b Febbraio ma sono già tante le iscrizioni, l’Associazione Italiana Sommelier il 5 e 6 Febbraio a Praiano. Al seguente link il calendario fittissimo https://www.eventbrite.it/o/rete-sviluppo-turistico-costa-damalfi-11915069708 :

Prossimi appuntamenti

Dal 27 al 29 Gennaio a Maiori corso di formazione su “L’Albergo tra Costi e Ricavi

Il 28 Gennaio a Praiano Corso sulla “Corrispondenza Alberghiera efficace”

Dal 29 al 30 Gennaio Corso di Formazione a Maiori sulla “Contabilità Analitica Generale”

3-4 Febbraio Corso sul “Marketing degli acquisti in albergo”

Il 5 ed il 6 Febbraio i Corsi per Sommelier con la “Figura e le funzioni del Sommelier”

Il 12, il 13, il 18 e 25 Febbraio la scuola Holden di Alessandro Baricco con il Corso di Storytelling

Dal 24 al 27 Febbraio con “L’Arte di ospitare al Front Office”

Dal 26 al 27 Febbraio a Maiori il Corso sull’“Housekeeping Management”

Dal 2 al 4 Marzo “Vivere di Turismo” presso il Campus Principe di Napoli di Agerola

Il 4 Marzo il corso sul “Customer Complaint Management” che si terrà invece a Maiori

Dal 9 all’11 Marzo corso “Let’s Speak Of Wine”

Il 25 Marzo chiusura con il corso sul “Menù Engineering”

