Pozzano è sinonimo di galleria, di traffico interrotto o frana, compare sempre nel bollettino quotidiano del traffico. Il paese è tra i più antichi della penisola, ed è li per le sue acque fresche e per il cambio dei cavalli prima di affrontare la strada per Sorrento, ha una antichissima e veneratissima Madonna, custodita dai Frati Minimi, ed è a lei che si innalzeranno canti in laude domenica 1 luglio alle 19.00.