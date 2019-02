Positano / Vietri sul mare torna “2 cuori e 1 bouquet”, il programma TV di Chiara D’Amico . Bisognerebbe far un servizio anche per lei che qui nella perla della Costiera amalfitana ha trovato l’amore, e l’amore la fa da padrona in questo programma .

Da martedì 5 febbraio andrà in onda su LIRA TV e TELEREPORTER la quarta edizione di “2 cuori e 1 bouquet”, il programma TV di Chiara D’Amico che racconta storie autentiche di vita di coppia e indaga le nuove frontiere dell’amore nella nostra società.

Protagoniste di questa edizione 2019 del collaudato format, 8 coppie della provincia di Salerno, tra cui anche alcune della Costa d’ Amalfi , ognuna in qualche modo “speciale”, con una storia che merita di essere raccontata.

“Testimoniare i valori positivi della coppia e della famiglia, ispirare coraggio e infondere fiducia nell’amore e nella forza dei sentimenti”, sono le vive parole utilizzate dall’autrice per descrivere l’idea, il filo conduttore, che guiderà la trasmissione durante tutte e otto le puntate.

La serie è prodotta dalla Workin’Video di Chiara D’Amico e sarà in onda ogni martedì a partire dal 5 febbraio alle 21.30 su Lira TV.

Sono previste numerose repliche in diverse fasce orarie:

Lira Tv – Martedì ore 21.30 – in replica sabato ore 20.50 e domenica ore 23.30

Telereporter – Mercoledì ore 10.00 – in replica giovedì ore 15.00 e venerdì ore 22.30

Sponsor dell’iniziativa due celebri location per cerimonie: la Locanda COSTA DIVA di Praiano e la meravigliosa TENUTA ELISA di Eboli, protagonisti della nota rubrica del programma “Consigli di Nozze” per orientare i futuri sposi all’ascolto su come organizzare al meglio il proprio matrimonio.

Partner del programma anche il team di organizzazione di matrimoni in Costa d’Amalfi http://www.weddinginpositano.it coordinato da Chiara D’amico e specializzato in cerimonie speciali ed esclusive a Positano e Vietri sul Mare.

Musiche originali di Felice D’Amico, il violinista dei matrimoni che interverrà a sorpresa nella serie raccontando il suo grande amore per la musica… e non solo

I telespettatori potranno seguire le puntate online e votare la coppia preferita su:

1) http://www.chiaradamico.com cliccando sul tasto “programmi TV” e poi “2 cuori e 1 bouquet” -> cliccare MI PIACE sul video della puntata (dopo essersi velocemente iscritti al canale YouTube workinvideo)

2) sul canale YouTube di Workin’Video a questo link diretto: https://www.youtube.com/user/workinvideo/featured (se ci si iscrive si viene automaticamente informati alla pubblicazione della nuova puntata e si può votare la coppia preferita mettendo MI PIACE al video)

3) sulle pagine Facebook https://www.facebook.com/chiaradamicoliratv/ o https://www.facebook.com/workinvideochiaradamico/ dove verranno pubblicate settimanalmente le puntate

Tutti i programmi Tv di Chiara D’Amico (Sapori in festa, Vivere a New York, Cuore d’oro- l’altruismo in TV, Perle di mare, Creativity) e la sua fiction “Divina” (dedicata alla Costa d’Amalfi) sono sempre visibili sul sito dell’autrice http://www.chiaradamico.com