Positano. Torna Liber – Spazio in Piazza dei Racconti, invogliamo i grandi e piccini alla lettura

Il prossimo sabato, in Piazza dei Racconti a Positano si terrà una magnifica iniziativa dal nome “Liber – Spazio”, che si ripropone con la seconda edizione. Siamo già alla seconda data di questo evento promosso dal comune di Positano, che ha in programma per il 18 gennaio la storia di Sindbad il marinaio, a partire dalle ore 17:00 in Piazza dei Racconti.

La kermesse prevede diverse date in cui i bambini, i ragazzi e gli adulti positanesi saranno coinvolti nel mondo della lettura: infatti, dopo questo secondo appuntamento, Liber – Spazio ci attende sabato 25 gennaio alle 17:00 con “Esperimenti terrestri”. L’ultima merenda letteraria sabato 8 febbraio alle 17:00 con “Renato e la TV dei pirati” in Piazza dei Racconti. Infine un laboratorio artistico sempre in Piazza dei Racconti, per l’evento “Mascheropoli” che si terrà il 15 febbario alle 17:00.