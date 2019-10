Positano / Thurnau . Torna la mostra dell’artista Bärenfänger

Positano, Costiera amalfitana . Il Gemellaggio tra la perla della Costiera e la città tedesca di Thurnau dal 2000. Iniziato sulle orme del musicista Wilhelm Kempff e del ceramista Gunter Studeman, il gemellaggio è stato portato avanti negli anni dai presidenti Rosaria Ferrara e Volker Seitter, in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali. Dopo il successo dell’anno scorso si tiene una nuova mostra di Paula Bärenfänger, la pittrice paralizzata vissuta da 1914 fine alla sua morte 1953 a Positano, con decine di nuove opere straordinari. Lei dipingeva e con la bocca o con il pennello sotto le ascelle, abitava a Fornillo a Casa Soriano, ed è sepolta nel cimitero di Positano. L’appuntamento è per il 12 ottobre alle 18 nella Pinacoteca Comunale con la storica dell’arte Matilde Romito e il sindaco Michele De Lucia per l’evento patrocinato dal Comune.

Qui il link con video e foto della mostra dell’anno scorso.