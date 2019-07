Positano Teatro Festival presenta il calendario eventi. Ecco il programma

Il Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, la rassegna diretta da Gerardo D’Andrea che “offre uno sguardo sulla drammaturgia contemporanea, italiana e straniera”, quest’anno, sin dall’inaugurazione, allestisce gran parte della sua programmazione nello scenario del contemporaneo e suggestivo ’Anfiteatro Piazza dei Racconti” costruito al centro di Positano. Una opera pubblica che si pone quale simbolo di una rinnovata ricerca, che coniuga la classicità dell’ispirazione alla modernità dell’architettura.

Anche la XVI Edizione conferma i suoi 13 giorni di rappresentazioni per 16 occasioni di teatro.

“Il Festival, ormai giunto alla XVI edizione, si conferma l’appuntamento culturale più atteso dalla nostra comunità, dai turisti e dagli appassionati di prosa. L’inaugurazione sarà celebrata con la serata di gala del Premio Annibale Ruccello nel nuovo Anfiteatro Piazza dei Racconti, opera di grande valore architettonico e urbanistico, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Positano. Il Positano Teatro Festival si propone di promuovere i luoghi, antichi e moderni, della cittadina, con un particolare attenzione alla tradizione del territorio, utilizzando l’immaginifico linguaggio teatrale. A partire dall’Anfiteatro Piazza dei Racconti, la rassegna teatrale offrirà l’occasione, attraverso la programmazione itinerante degli spettacoli, di scoprire i borghi di Montepertuso, Liparlati, Nocelle, La Garitta, la piazzetta della Chiesa Nuova, luoghi meno frequentati dal turismo abituale con le loro insenature e le piazze mozzafiato. Palcoscenici naturali delle rappresentazioni sceniche e con essi una tra le più antiche costruzioni architettoniche, che, grazie ai recenti restauri è stata restituita, in tutta la sua bellezza, ai cittadini ed ai visitatori. Si tratta della Cripta (o Subcorpo) posta sotto la zona presbiteriale della Chiesa Madre, nella centralissima Piazza Flavio Gioia. Come ogni anno, sarà il Festival di tutta Positano”, dichiara il Sindaco di Positano, Michele De Lucia.

IL PROGRAMMA

Venerdì 26 luglio alle 18,00, come è ormai tradizione, le strade del centro cittadino si animeranno con il gruppo folkloristico Positano Senza Tiempo, nello spettacolo di musica e danza popolare “FREE FREE. TUTT’E SERE FREE”, per annunciare l’inizio del Festival.

“Ridere, Riflettere, Commuoversi sono le qualità che da sempre caratterizzano il Festival che presenta Antica e Nuova Positano e la XVI Edizione del Premio Annibale Ruccello. La rassegna ha voluto dedicare la serata inaugurale del Premio Annibale Ruccello con il recital di Antonella Morea – che si terrà nell’ Anfiteatro Piazza dei Racconti – alla città di Genova, ad un anno dal crollo del Ponte Morandi. Un avvenimento tragico e doloroso che abbiamo però voluto ricordare attraverso l’arte e lo speciale repertorio musicale dei cantautori genovesi interpretati da Antonella Morea, attrice e cantante molto amata dal pubblico di Positano. Senza il passato non ci può essere il futuro: questo è l’incipit principale della rassegna. Infatti, anche per questa edizione, tra graditi ritorni, riconferme e straordinari debutti, ho voluto privilegiare soprattutto la surreale e divertente drammaturgia di alcuni autori e compagnie che racconteranno i nostri complessi tempi moderni. Ed ancora la drammaturgia dei giovani autori attraverserà anche alcune delle pagine più drammatiche del ‘900, come la Shoah.Il Premio è dedicato ad Annibale Ruccello che, non solo, rappresenta una delle principali voci di fine XX secolo capaci di riportare a teatro la provocazione e la solitudine di un mondo schiacciato dall’orrore della contemporaneità, ma è anche la testimonianza dello spazio dedicato alla ricerca e alla sperimentazione dei giovani autori, a cui la rassegna offre lo spazio con il “Teatro che verrà”. Nel Festival si coniugano infine armonicamente i diversi linguaggi dell’arte attraverso una variegata offerta di spettacoli dove la voce, la musica e le storie di famosi cantautori rivivono e diventano i protagonisti nelle splendide cornici dei borghi di Positano.” dichiara il direttore artistico, Gerardo D’Andrea.

Venerdì 26 luglio, alle ore 20,45, la serata inaugurale del Premio Annibale Ruccello all’Anfiteatro Piazza dei Racconti, rappresenta anche un’occasione per celebrare la città di Genova, ad un anno dal crollo del Ponte Morandi. Un avvenimento tragico che la forza interpretativa di Antonella Morea trasforma in sensibile arte, attraverso il patrimonio musicale dei grandi cantautori che sono nati o cresciuti all’ombra della lanterna. “GENOVA PER NOI UN ANNO DOPO”,questo il titolo dello spettacolo, si avvale anche della direzione musicale del M° Mariano Bellopede e farà da cornice alla consegna del Premio Annibale Ruccello2019 a Renato Carpentieri, una delle più rappresentative figure del panorama teatrale e cinematografico italiano, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello 2018 per il miglior attore protagonista per il film “La Tenerezza”. Anche quest’anno l’autore del Premio sarà un artista dal respiro internazionale: Lino Fiorito.

Sabato 27 luglio, alle 21,00,all’Anfiteatro Piazza dei Racconti (dove il Festival rimarrà stanziale fino al 2 agosto) la sempre applaudita presenza del grande Enzo Moscato, autore ed interprete di “COMPLEANNO”, uno spettacolo che può essere a giusto titolo considerato un classico del teatro contemporaneo.

Domenica 28 luglio, alle 21,00,l’ironica verve teatrale di Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza offrirà al pubblico di Positano una serata di non banale divertimento con lo spettacolo “STATUE UNITE”, scritto e diretto dallo stesso Tartaglia.

Lunedì 29 luglio, alle 21,00con “CELESTE” sarà in scena uno spettacolo che tratta, da un’originale angolazione, una delle pagine più drammatiche del ‘900, la Shoah. A dirigere gli interpreti (Francesca Borriero, Fabio Bosco e Francesca Borriero) è lo stesso autore del testo, Fabio Pisano, che recentemente è stato insignito del premio Hystrio nella sezione degli autori under 35.

Martedì 30 luglio, alle 21,00, ritorna la serata dedicata al “Teatro che verrà”. Protagonisti tre giovani autori con altrettanti corti teatrali: Orfeo, l’amore è cieco di Luca Di Tommaso, Ringo testo e regia Diego Sommaripa, Effetto Werther testo e regia di Gianluca Ariemma, questi i titoli selezionati da D’Andrea nel corso dell’ultima edizione de I Corti della Formica.

Mercoledì 31 luglio, alle 21,00, dopo il successo di “MAGIC PEOPLE SHOW” ritorna Enrico Ianniello, beniamino del pubblico teatrale e televisivo, con “ISIDORO” un monologo in cui mescola delicata commozione e leggera ironia, tratto dalle pagine del suo primo, pluripremiato, romanzo “La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin”.

Giovedì 1 agosto, alle 21,00, in scena un amico prestigioso del Festival, l’amato attore Paolo Graziosi, questa volta unico mattatore in scena, con “PRIMO AMORE” del premio Nobel Samuel Beckett, per la regia di Elisabetta Arosio.

Venerdì 2 agosto, alle 21,00, sarà per la prima volta in scena al Positano Teatro Festival una delle attrici più amate e seguite dal pubblico, Lunetta Savino, che interpreterà il dissacrante e profondo monologo di Massimo Andrei“NON FARMI PERDERE TEMPO”, di cui è regista lo stesso autore.

Sabato 3 agosto, alle 20,45, parte la sezione itinerante del Festival nel corso della quale vengono toccati i più suggestivi e panoramici borghi positanesi. Si comincia con la serata dedicata ai bambini, diventata un appuntamento fisso per il Festival, che vede il meraviglioso scorcio della località La Garitta ospitare il gruppo del Teatro del Baule che racconterà ai bambini, con linguaggio poetico e coinvolgente la storia del “Brutto Anatroccolo” come metafora della diversità

Domenica 4 agosto, alle 21,00, appuntamento musicalealla piazzetta di Nocelle, dove il gruppo Suonno d’Ajere ci incanterà con i classici della canzone napoletana reinterpretati con moderna musicalità nello spettacolo “SUSPIRO”.

Lunedì 5 agosto, alle 21,00,Roberto Azzurro a Montepertuso, dopo essere già stato interprete del “Processo ad Oscar Wilde”, tornerà a vestire i panni del poeta irlandese ne “LA BALLATA DEL CARCERE DI READING”,al pianoMatteo Cocca.

Martedì 6 agosto,alle 21,00,ancora la musica protagonistacon il virtuosismo delle voci di Viviana Cangiano e Serena Pisa, ovvero il duo EbbaneSis che, dopo il successo ottenuto alla scorsa edizione del Festival, rallegrerà ed emozionerà laplateadella Piazzetta di Liparlati.

Mercoledì 7 agosto, alle 21,00, la programmazione del Festival si conclude nella piazzetta dellaChiesa Nuovacon le incantevoli voci di Lalla Esposito e Massimo Masiello che rendono omaggio alla canzone brillante napoletana con lo spettacolo “IO AGATA E TU – Sfogliatelle ed altre storie 2: …La Vendetta”.