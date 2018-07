IIl Positano Teatro Festival giunge alla sua uinta serata, la prima ad essere ospitata in quella che per il terzo anno è la sede principale della manifestazione: la piazzetta di Chiesa Nuova. Protagonisti di questo appuntamento Enzo Moscato e Massimo Andrei, in uno spettacolo scritto e diretto da Moscato.

Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello

XV Edizione

Martedì 31 Luglio – h 21,00 – PIAZZETTA DI CHIESA NUOVA

Massimo Andrei Enzo Moscato

GRAND’ ESTATE

(un delirio fantastorico, 1937/1960… ed oltre)

testo e regia Enzo Moscato

con Salvatore Chiantone, Francesco Moscato, Luca Trezza

musiche originali Claudio Romano ricerche musicali e fonica Teresa Di Monaco

organizzazione Claudio Affinito

“Grand’ Estate ‘ è una suite corale di voci, che vanno a costruire un bizzarro ed affollato affresco d’ epoca, che ha Napoli al suo centro. Nella fattispecie, la Napoli che va dagli anni del pieno fascismo, 1936/’37, a quelli del cosiddetto ‘boom economico’ 1958/’60. Anni in cui, tra l’altro, questi ultimi, con decreto statalistico (la controversa legge ‘ Merlin’ ) chiudono i famigerati ‘ casini ‘ e la prostituzione femminile viene a rifarla da padrona, non più nel ‘chiuso’ dei saloni e delle camere da letto, questa volta, bensì nell’ aperto e scandaloso dei vicoli e le strade. Ma ‘ Grand’ Estate’, oltre che il racconto di questo epocale e, a tratti, anche tragico ‘passaggio di consegna’, dell’eros, è anche e soprattutto un metaforico/simbolico viaggio di scrittura, una specie di divertentissimo ‘ pamphlet’ di linguaggi e situazioni, che, tra l’esotico e il colore locale, dà conto delle epiche avventure-disavventure di impagabili puttane e’ ‘segnorine’, di ieri e dell’altro ieri (Poppina, Sciuscetta, Lattarellaetc..etc..) le quali, contrariamente a quanto si pensi e a dispetto della loro secolare condizione di sottomesse e schiavizzate, spesso, invece, si sono rivelate nella Storia (nella ‘grand’ estate’ di quest’ ultima, appunto) delle vere e proprie ‘eroine’, delle grandi sovvertitrici di valori e di costumi, per quanto agendo sempre in un modo tutto loro: sconclusionato, comico, irreale, e, a volte, anche disperatamente malinconico e poetico.

