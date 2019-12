Positano. Sagra della Zeppola 2019

Programma XXXVIII Sagra della zeppola 2019

••• Sabato 28 Dicembre •••

Ore 10:00 Torneo scuola calcio S. Vito Positano e tanti altri giochi per piccoli e grandi

Ore 12:00 Apertura stand

Ore 16:00 Lab-Art “Tamburello della Fortuna„ promozione alla lettura per bambini, ragazzi e famiglie

Ore 19:00 “Zeppola d’oro” Concorso Enogastronomico

Una giuria assegnerà vari premi, tre per le migliori zeppole di patate, tre per le migliori zeppole di pasta cresciuta e un premio speciale al piatto decorato nel modo più bizzarro.

• I piatti con le zeppole devono essere consegnati alla spiaggia entro le 18:00;

• Verranno distinte le zeppole di patata da quelle di pasta cresciuta;

• Verrà, inoltre, giudicata la preparazione e l’originalità del piatto;

• Ad ogni partecipante verrà consegnato un premio ricordo;

• La giuria insindacabile esprimerà un voto da 1 a 5;

• Verranno premiati i primi tre piatti nelle categorie di Zeppole.

A seguire…

Serata di divertimento, degustazioni e assaggio delle zeppole in gara…



A seguire…

Musica live con gli SPILLENZIA

concluderà la serata DJ POWER