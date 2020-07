Positano. Sabato 25 luglio con una serata di musica live al Rada e Music on the Rocks. Il prossimo sabato, quello del 25 luglio 2020, il Rada Beach Restaurant ed il Music on the Rocks, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, tornano con una serata di musica live: live Amedeo Siotto e Band, dj set Max Zotti e F. Ricciardi, voice Emsi Gallo.

Obbligatoria la prenotazione al numero +39 089 875 874 oppure 338 4138123.