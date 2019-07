Positano Run & Trail, giovedì 25 incontro in piazza dei Racconti per presentare giovani promesse dell’atletica

Ottima iniziativa giovedì 25 luglio a Positano. In piazza dei Racconti, infatti, si terrà un incontro organizzato grazie all’impegno dell’ASD Positano Run & Trail, e al patrocinio dei Comuni di Positano e Praiano, per presentare alla comunità i nuovi talenti dell’atletica praianese e positanese. Un momento importante per condividere idee e opinioni circa lo sport e poter dare risalto a queste giovani promesse.

All’evento saranno presenti, oltre ai sindaci di Praiano e Positano, Giovanni De Martino e Michele De Lucia, anche Mimmo Scognamiglio, coordinatore e tecnico Coni, il dottor Giuseppe Miranda, cardiologo dello sport, il dottor Felice Strocchia, il dottor Giuseppe Tomasino e il dottor Giovanni Acampora. Modererà il tutto Marco Cascone.