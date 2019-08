Positano. Rassegna Musicale “Incanto Acustico”

Positano. Appuntamento con la Rassegna Musicale “Incanto Acustico”.

Dirty Six – 20 agosto alle ore 21.00 in Piazza dei Racconti a Positano

Dopo aver girato il mondo accanto ad artisti di altissimo calibro internazionale ed aver inciso per le maggiori label jazz, frequentando i festival di tutto il mondo, i Dirty Six presentano un sound completamente innovativo, sotto la sapiente regia del pianista Claudio Filippini. Atmosfere jazz/funky contemporanee, in linea con le nuove tendenze groovy che si stanno facendo strada a partire da gruppi come Snarky Puppies: la parola d’ordine della band è “energia”. Un progetto costituito da grandi personalità che, con un repertorio di composizioni originali e standard, farà vibrare gli animi, con un suono “sporco” e “cattivo”.

Espresso Brass – 23 agosto alle ore 21.00 in Piazza Santa Croce a Nocelle

Il Quintetto “Espresso Brass” nasce nel 2009 con un ambizioso progetto: affermare la consapevole convinzione che, attraverso il linguaggio universale della musica, l’unione e la sinergia tra i vari componenti, si possa percorrere la strada maestra per arrivare a coinvolgere le persone nella musica. Oltre all’attività concertistica di routine su scala nazionale ed internazione, tutti i componenti hanno svolto attività musicale con celebri enti lirici diretti dai più grandi direttori d’orchestra: l’esperienza maturata nei numerosi anni di attività è alla base del quintetto, permettendo loro di affrontare ogni genere musicale. Ma l’intento principale è quello non solo di creare un repertorio musicale di intrattenimento, ma anche di riuscire ad intervallare tali momenti musicali con divertenti sketch atti a coinvolgere il più possibile il pubblico.

Luigi Pettrone & Esemble Italian Clarinet Mood – 25 agosto alle ore 21.00 in Piazza Santa Croce a Nocelle

L’Ensemble Italian Clarinet Mood è un progetto ideato e voluto fortemente dal M° Luigi Pettrone, già collaboratore aggiunto presso importanti enti lirici nazionali quali il Teatro San Carlo di Napoli. Il gruppo è una delle tante belle realtà di terra di lavoro, formato dai migliori allievi della scuola di clarinetto del Prof. Pettrone, che individualmente collaborano già con importanti formazioni orchestrali. Lo studio della musica da camera ha così spinto a creare un ensemble tra di loro ed intraprendere lo studio di un vasto repertorio che abbraccia stili ed epoche diverse. A Nocelle eseguiranno un ricco programma dedicato alla musica popolare, dai ritmi tzigani al ragtime fino ad arrivare alle sonorità latine.

Anastasio 5et – 10 settembre alle ore 20.30 alla Spiaggia Grande di Positano

Il sassofonista e compositore partenopeo Enzo Anastasio esegue alcuni brani del suo primo album “Che Soddisfazione”, e presenta il suo nuovo disco “Through The Sky”. Registrato negli USA ed in Italia, il disco è un ideale viaggio tra Napoli e gli Stati Uniti d’America, una passeggiata tra le vie delle due città fuse in una grazie ad un nuovo sound. Non a caso nel disco figurano alcuni dei migliori musicisti della scena internazionale: il batterista Gregg Bissonnette, il bassista Jimmy Earl ed il pianista/tastierista David Garfield. Nel disco figurano anche le voci di Cheryl Porter, Kalind Hayes e Kaita Kerr nella rilettura di For Your Love di Steve Wonder e la band di Anastasio.