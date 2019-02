Tre appuntamenti da non perdere. A Positano, in Costiera Amalfitana, una rassegna cinematografica di Carnevale per stare insieme a Piazza dei Racconti.

Si comincia il 1 marzo alle ore 18 con il film d’animazione Coco, a seguire il 4 marzo alle 18 con Baby Boss ed in fine il 9 marzo, sempre alle ore 18 con Pirati dei Caraibi.