Positano, questa sera grande cena spettacolo al ristorante “La Cambusa” con il violinista Felice D’Amico

Grande serata giovedì prossimo al ristorante “La Cambusa” di Positano. Una serata all’insegna del divertimento grazie alla presenza dell’apprezzatissimo violinista Felice D’Amico. Quest’ultimo è conosciuto un po’ da tutti come “Il violinista pazzo”; ciò che lo contraddistingue, infatti, è senza dubbio il suo duplice aspetto di violinista e Intrattenitore.

La sua genialità e la sua vivacità gli consentono di gestire eventi di qualsiasi tipo. Il suo repertorio musicale è a dir poco vasto pertanto saprà senz’altro eseguire un performance adeguata allo stile del ricevimento.

Il ristorante “La Cambusa” delizia i palati dei visitatori dal lontano 1970 e che rappresenta ormai una colonna portante per tutte le persone che fanno tappa nella meravigliosa città della Costiera. Un posto unico nel suo genere, vista la sua posizione da sogno in piazzetta Amerigo Vespucci nella zona di Marina Grande, che è il massimo sia per godere di una serata romantica con il proprio partner, sia per una serata in famiglia.