Positano questa sera Amed K e.. al Music on The Rocks , la discoteca più bella della Campania. Il panorama suggestivo della perla della Costiera amalfitana e la qualità ed eccellenza dell’accoglienza della famiglia Russo .

Peppe qui ha fatto crescere con la sua organizzazione e uno staff di alto livello un ristorante raffinato come il Rada . Potete godervi anche un drink con musica live e jazz al Fly Bar dove si sfiora il cielo. Poi per gli amanti del by night , il meglio della musica di discoteca mondiale, sono pochi i locali del Sud Italia ad avere tante presenze di eccellenti professionisti come questo.

MUSIC ON THE ROCKS

Sabato 26|Maggio 2018

Main Area Djs Amed K + Kokob + Max Zotti + Francesco Trimarco

Voice Gianluca Gallo

Live Area Claudio Fiori

Infoline +39 3336565269 Antonio Attanasio

