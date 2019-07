Positano il quartiere di Fornillo festeggia la sua patrona Santa Margherita V e M protettrice delle donne in attesa e partorienti.

Come ogni anno il quartiere di Fornillo il 20 luglio celebra la sua Santa la vergine e martire Margherita d’Antiochia. Quest’anno non si svolgerà la processione in quando la statua necessita di restauro. Il giorno 20 come da tradizione nella messa delle ore 19,00 si svolge la benedizione delle donne in attesa e gestanti, per chiedere al Signore per la intercessione di Santa Margherita loro protettrice la grazia di una buona gravidanza, un parto felice e la salute del nascituro. Quindi sono invitate tutte le donne in dolce attesa e quelle che sono pronte per dare alla luce la propria creatura. Molti forse si domanderanno ma non è sant’Anna la protettrice delle donne in attesa? Certamente , ma oltre a Sant’Anna ci sono altri santi tra cui anche Santa Margherita. Narra la leggenda che quando Margherita si trovava in prigione perché cristiana, le apparve il diavolo sotto forma di drago che la inghiottì, ma lei col segno della croce squarcia il ventre del drago e ne esce viva. Da qui Il titolo di protettrice delle donne in attesa e gestanti.

Programma:

11 luglio inizio novenario : ore 18,30 Rosario e Coroncina

17 e 18 luglio : ore 18,30 Rosario cantato, coroncina. Ore 19,00 Santa Messa.

19 luglio ( giornata Eucaristica)

Ore 07,30 Santa Messa, esposizione e Adorazione Eucaristica tutta la giornata. Ore 19,00 primi Vespri e solenne benedizione Eucaristica.

20 luglio ( festa di Santa Margherita)

Ore 07,30 Santa Messa e recita della supplica

Ore 19,00 Santa Messa solenne, benedizione delle donne in attesa e gestanti.