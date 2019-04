Positano: Pronti per la prossima stagione. Riapre il Music On The Rocks

NEW SEASON OPENING. Questo sabato 13 aprile 2019, sulla spiaggia grande di Positano, riaprirà per la nuova stagione 2019 il Music On The Rocks.

Tutto è pronto per una nuova stagione con il botto!

Il prossimo sabato, 20 aprile, una super seratona con “Sabato On The Rocks” con una super Opening Season.

Opening Season 2019… Sabato 20|Aprile

Main Room Djs Max Zotti + Pierpaolo Siano

Voice Gianluca Gallo

Terrazze Live Marco Rovezzi

In più domenica 21 aprile, super evento pasquale. Festeggia la tua “Pasqua On The Rocks ” al Music, con una super seratona di musica e divertimento

Domenica 21|Aprile PASQUAONTHEROCKS

Main Room Djs Max Zotti + Paco De Rosa

Voice Gianluca Emsi’ Gallo

Terrazze Live Claudio Fiori

Via Grotte dell’Incanto 51, spiaggia grande di Positano.

Raf di Monda 3384138123

musicontherock.it – 089875874 – 3336565269