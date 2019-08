Positano. Pronti per il Ferragosto On The Rock. Non perdere tutti gli eventi del Music

Pronto a festeggiare la vigilia di Ferragosto e il Ferragosto nella discoteca più straordinaria di Positano.

Questo è IL FERRAGOSTO ON THE ROCKS. Non perderti lo speciale quartetto di super eventi del 14, 15, 16 e 17 agosto solo al Music on The Rocks

14|8 “Una Notte Italiana” Guest Live Show by Maurizio Filisdeo

15|8 #Ferragostontherocks From Articolo 31 Dj Jad & Wlady

16|8 Dance Machine With Dj Cerchietto

17|8 #ILOVEFS Guest Dj Federico Scavo



Every nights Dj Max Zotti + Emsi Gallo+ Marco Rovezzi Live Show

Infoline +393336565269 Antonio Attanasio