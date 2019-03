Positano: Prevenzione e Sensibilizzazione

Domenica 24 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Polo Socio Sanitario D. Fiorentino di Positano, i Volontari della CRI – Costa Amalfitana, con il patrocinio del Comune di Positano e con il supporto sanitario del Dott. Maurizio Coppola, effettueranno lo Screening Ecografico gratuito per la prevenzione dei tumori della mammella e della tiroide.

Potranno partecipare tutte le donne, dai 20 anni in poi, previa prenotazione al cell. 331.30.56.854 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Verrà data la priorità alle donne che non hanno mai effettuato un esame ecografico di controllo e a chi ha familiarità con le patologie. Saranno effettuate MAX 30 VISITE , raggiunto tale numero le prenotazioni verranno chiuse.