Positano: Presentazione del libro su William Congdon il 15 settembre

Positano: Presentazione del libro su William Congdon, di Silvio Prota, il 15 settembre, “Un occhio e un cuore nuovo” edizione SEF firenze, sarà presentata nella Sala Consiliare del Comune a via Marconi 111, in occasione del ventennale della scomparsa del pittore americano, William Congdon.

Il programma della giornata è alle 11:30 saluto del sindaco Michele De Lucia, alle ore 11:45 intervento di Matilde Romito, esperta della storia artistica di Positano, archeologa, e infine, alle ore 12:15 l’intervento di Silvio Prota, architetto scrittore e autore del libro.

«Dipingo sempre quello che sono, non quel che vedo», così aveva risposto nella sua ultima intervista rilasciata a Red Ronnie nel 1998 il pittore americano William Congdon di cui quest’anno si celebra il ventennale della scomparsa. Davanti a quei volti stremati dalla fame e dalle malattie sente il bisogno di catturare quelle immagini e di comunicarle attraverso il disegno. La pittura di William Congdon si sviluppa in un itinerario artistico estremamente complesso e articolato, caratterizzato fin dagli inizi dalla convinzione che l’immagine pittorica nasca dal profondo del proprio essere e che il trasferimento sul supporto pittorico sia paragonabile, in tutto e per tutto, all’atto del partorire. Il volume di Silvio Prota «WILLIAM CONGDON, UN OCCHIO E UN CUORE NUOVO» pubblicato nel 2017 con la SEF- Società Editrice Fiorentina intende proprio dare una chiave di lettura in questa direzione, quella cioè di sottolineare l’unità tra la vita e le opere del pittore di Providence.

Sarà l’ occasione per riscoprire William Congdon, una delle figure più straordinarie del XX secolo, pittore poeta, scrittore e critico d’arte, straordinario dal punto di vista artistico e soprattutto umano .