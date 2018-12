Positano: Presentazione de “L’eclissi della storia” nella nuova Biblioteca Comunale

Giovedì 27 dicembre, alle ore 17:00, nell’ambito dell’inaugurazione della nuova Biblioteca Comunale di Positano, curata dall’Associazione Posidonia, sita nell’ex plesso delle Scuole Elementari, sarà presentato dall’autore Gennaro Cuccaro il romanzo web “L’eclissi della storia”, di cui sono stati già pubblicati di recente il prologo e il primo episodio. Sarà l’occasione per tutti i presenti, per porre quesiti sul romanzo in questione, sul genere letterario e sul tema narrativo. E’ un romanzo già dichiaratamente giallo e misterico, democratico e innovativo, ma non solo … l’autore racconterà in breve il legame fra la Costiera Amalfitana e il testo in questione, ossia la storia verosimile di un antico Ordine Crociato, i Cavalieri di Malta. E’ un giallo psicologico, un mistero che scava all’interno della mente del lettore, che come Sherlock Holmes, dovrà comprendere il filo logico della narrazione per poterne giungere alle conclusioni. Il personaggio principale, il giornalista Thomas Reds, è uno dei punti focali della narrazione, perché la sua forma mentis è molto simile ad uno dei ritratti tipici di un investigatore. Ovviamente inizialmente non sa neanche lui a che cosa va incontro, ma se ne renderà conto una volta che avrà scoperto l’oggetto del mistero che è nascosto sotto quell’ombroso velo, chiamato “eclissi della storia”.